Bucaspor 1928-Ankara Demirspor maç sonucu: 1-0

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Ankara Demirspor’u tek golle geçerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 79’uncu dakikasında sahneye çıkan Erhan Çelenk attığı golle sarı-lacivertlilere 3 puanı getirdi. Bucaspor 1928, bu sonuçla puanını 8’e yükseltirken, Ankara Demirspor 5 puanda kaldı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Mücahit Değirmenci, Sinan Ertigü

BUCASPOR 1928: Kıvanç – Eren (Dk. 67 Furkan), Lokman, Mazlum, Alper, Taşkın, İlhan (Dk. 59 Berke), Enes, Erhan Çelenk (Dk. 85 Recep), Erhan Şentürk (Dk. 60 Tunç), Mehmet Fuat (Dk. 85 Saruhan)

ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan – Alperen, Abdullah, Serkan, Mert (Dk. 67 Ender), Taner, Harun, Burhan (Dk. 84 Mücahit Can), İrfan (Dk. 67 Hasan), Oktay (Dk. 84 Ahmet), Muhammet Haşim (Dk. 57 Mervan)

GOLLER: Dk. 79 Erhan Çelenk (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Alper, Recep, Kıvanç (Bucaspor 1928)