Bucaspor 1928 altyapı atılımında çok iddialı

Başkan Aktaş, özellikle Diyarbakır olmak üzere bölgedeki spor okulu sayısının artacağını söyledi. Sarı-lacivertlilerde mevcut A takım oyuncularının yüzde 50'sinin spor okulunda yetiştiğini belirten Aktaş, ilk 11 oyuncularının birçoğunun Bucaspor altyapısından çıktığını ifade etti.

Geçmişten bu yana Bucaspor altyapısından çıkan birçok ismin ülke futboluna hizmet ettiğine dikkat çeken Cihan Aktaş, daha yetiştirici bir kulüp olmak için çabaladıklarını aktardı. "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki spor okulu sayımız artacak" diyen Aktaş, "Bu bölgedeki genç yetenekleri kadromuza dahil edeceğiz. Bizim için spor okulları çok değerli. Bu nedenle daha aktif hale gelmek için uğraşacağız. Elimizi çabuk tutarak hızlı bir şekilde yeni okullar açmak istiyoruz" diye konuştu.

ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ

Bucaspor 1928'in 3'üncü Lig'de sezona üst üste 2 galibiyetle iyi bir başlangıç yaptığını da söyleyen Başkan Cihan Aktaş, altyapının önemine değindi. Aktaş, "Dünyayı kasıp kavuran pandemi bizlere bir kez daha gerçekleri gösterdi. Altyapı bir kulübün olmazsa olmazıdır. Elimden geldiği sürece Bucaspor altyapısını eski güzel günlerine döndürmek için çabalayacağız. 'Altyapımızı tüm Türkiye duyacak' dedik ve bir yola çıktık. Bunun için de sadece tek bir bölgeye odaklanmadık. Ülkemizin çeşitli yerlerinden oyuncularımızı değerlendireceğiz. Aynı zamanda Anadolumuzun genç cevherlerine şans tanımak istiyoruz" dedi.

DHA