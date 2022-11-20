Bucaspor 1928-Adıyaman FK maç sonucu: 5-1

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta liderlik koltuğunda oturan Bucaspor 1928, Adıyaman FK’yı ağırladı. Sarı-lacivertlier 16’ncı Mehmet Fuat’la gol perdesini açtı: 1-0. Adıyaman FK 32’de Halil’le skora denge getirdi: 1-1. İlk yarısı 1-1 betine karşılaşmada 61’inci dakikada Berke attığı golle Bucaspor 1928’e tekrar üstünlük sağladı: 2-1. Taşkın 73’te tabelayı 3-1 yaptı. Erhan Çelenk 80’de, İlhan da 84’te Bucaspor 1928 adına ağları havalandırdı. Maçı 5-1 kazanan İzmir ekibi 34 puana yükseldi, liderliğini sürdürdü.
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Safa Yılmaz, Ali Uğurtan Demirtaş, Göktuğ Hazar Erel
BUCASPOR 1928: Kıvanç – Mazlum, Lokman (Dk. 48 Onur), Alper, Saruhan (Dk. 82 Tunç), Cuma (Dk. 72 Taşkın), Furkan, Enes, Erhan Çelenk, Berke (Dk. 72 İlhan), Mehmet Fuat (Dk. 82 Erhan Şentürk)
ADIYAMAN FK: Melih – Doğukan (Dk. 76 Atakan), Osman, Ömürcan (Dk. 84 Ali Arda), Yiğit, Burak (Dk. 85 Rüştü), Yılmaz (Dk. 76 Salim), Haydar, Çağrı (Dk. 64 Ayberk), Göktan, Halil
GOLLER: Dk. 16 Mehmet Fuat, Dk. 61 Berke, Dk, 73 Taşkın, Dk. 80 Erhan Çelenk, Dk. 84 İlhan (Bucaspor 1928), Dk. 32 (Pen.) Halil (Adıyaman FK)
SARI KARTLAR: Burak (Adıyaman FK), Berke, Mehmet Fuat, Furkan (Bucaspor 1928)