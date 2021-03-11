Bucaspor 1928-1877 Alemdağspor maç sonucu: 2-0

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Bucaspor 1928, evinde 1877 Alemdağspor'u 2-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada İzmir ekibinin gollerini 66'ncı dakikada Yusuf Can, 77'nci dakikada Tunç Murat kaydetti. Bu sonuçla haftayı 1 puanla kapatan Diyarbekirspor'dan liderlik koltuğunu tekrar devralan sarı-lacivertliler üst üste 3'üncü galibiyetini alıp, namağlup serisini 13 haftaya çıkararak 48 puana ulaştı. Alemdağspor ise 23 puanda kaldı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Cankut Gönenç (xx), Uğur Akalp (xx)

BUCASPOR 1928: Kıvanç (xx) - Ufuk (xxx), Yalçın (xxx), Gökhan (xxx), Enes (xxx), Osman (xxx), Yusuf Can (xxx) (Dk. 73 Saruhan xx), Cuma (xx) (Dk. 81 Burak xx), Berke (xx) (Dk. 81 Hasan xx), Oğuz (xxx) (Dk. 90 Engin), Tunç Murat (xxx) (Dk. 90 Emre)

1877 ALEMDAĞSPOR: Muzaffer (x) - Sertaç (x) (Dk. 61 Emirhan x), Caner (xx), Çağlar (x), Fırat (x) (Dk. 49 Ertuğrul x), Emre (x) (Dk. 76 Furkan x), Yusuf (xx), Serhat (x), Abdülsamet (x), Erhan (x), Oğuzhan (x)

GOLLER: Dk. 66 Yusuf Can, Dk. 77 Tunç Murat (Bucaspor),

SARI KARTLAR: Gökhan, Yusuf Can (Bucaspor), Erhan, Sertaç, Abdülsamet, Ertuğrul, Serhat (1877 Alemdağspor)