Bucaspor 1928 - Turgutluspor: 1-2

İZMİR, (DHA)

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan iki Ege ekibi Bucaspor 1928 ve Turgutluspor'u İzmir'de karşı karşıya getiren hazırlık maçında gülen taraf konuk kırmızı-siyahlılar oldu.

Kaynaklar Tesisleri'nde oynanan özel maça ev sahibi Bucaspor, Şener - Kadir, Onur, Gökhan, Ahmet, Osman, Metin, Berke, Saruhan, Tunç, Mehmet Fuat ilk 11'iyle çıktı. Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, sahaya Numan - Emre, Semih, Yiğit, Hamit, Hakan Turan, Emirhan, Mutlu, Marvin Sinan, Burak Çoban ve Muhammet Beşir 11'ini sürdü. Ev sahibi Bucaspor'un golünü Mehmet Fuat kaydederken, Turgutluspor'nun gollerini ise Burak Çoban ve Sarper Çağlar attı. Karşılaşmayı iki kulübün yöneticileri de izledi.

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