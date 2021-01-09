Buca’nın yeni yüzü Park 1928

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş ve Bucaspor Asbaşkanı Mehmet Sevinç, Bucaspor’a ait olan Cemil Şeboy Tesisleri’nde Park 1928 isimli Buca Çarşı açmayı hedefleyerek güzel bir projeye daha imza attı. Buca’nın yeni yüzü olmaya aday çarşıda çeşitli dünya markaları bir araya getirildi.

Asbaşkan Mehmet Sevinç, “Park 1928 Çarşı’nınö açılışına günler kala proje hakkında bilgi vermek ve açılışa davet etmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu ve Buca İlçe Emniyet Müdürü Ruhan Gürol Saraçoğlu’nu ziyaret etti. Buca’nın ligde gümbür gümbür ilerlediğini belirten Sevinç, “Bucaspor için var gücümüzle çalışmaya, emek vermeye, Buca’yı kalkındırmaya devam ediyoruz. Kaymakamımızın, emniyet müdürümüzün, ilçe başkanlarımızın verdikleri destek bizleri çok mutlu ediyor. Bizler Bucaspor’un küllerinden tekrar doğması için kaynak yaratmaya devam ediyoruz. İzmir’in nüfusunun en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca ve Bucaspor için el birliği ile bambaşka bir güzelliğe taşıyacağız" diye konuştu.

Buca Kaymakamı Tunçer, Buca için desteğe hazır olduklarını ifade etti. Tunçer, “Sayın Mehmet Bey ile sık sık görüşüyoruz. Buca ve Bucaspor bizim için çok değerli. Her zaman destek olacağımızın sözünü zaten vermiştik. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırızö dedi. Buca İlçe Emniyet Müdürü Saraçoğlu, “Bucaspor 1928’de kurulan İzmir’in köklü camialarından bir tanesi. Bucaspor 1928 yönetiminin de bizlerle ilişkileri çok iyi. Umarım Buca hak ettiği noktalara gelirö derken, CHP Buca İlçe Başkanı Gültepe, “Bucaspor’un ve Buca halkının her koşulda yanında olacağımızı dile getirmek isterim. Buca için çalışmayan devamö dedi.

AK Parti Buca İlçe Başkanı Kalfaoğlu ise "Sayın Mehmet Sevinç bizleri ziyaret etti. Buca için ne yapılması gerektiğini aktardı. Bizler de Buca için çalışmaya söz verdik. Buca parmakla gösterilecek bir yer olacaktır" şeklinde konuştu.

DHA