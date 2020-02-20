İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Çatalcaspor'a 90+2. dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan Ci Group Buca'da moraller bozuldu. İstanbul'da rakibine boyun eğen Buca'nın 9 maçlık yenilmemezlik serisi biterken, sarı-lacivertliler yine de Play-Off potasında kaldı. Teknik Direktör Ersin Aka hesapta olmayan bir kayıp yaşadıklarını dile getirerek, "Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Mağlubiyet bizi üzdü. Ancak hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Mutlaka bu yenilgiyi telafi edeceğiz" dedi.