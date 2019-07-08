Daha önce Tire 1922 Spor'u ilçeden taşımayı düşünmediğini açıklayan Aktaş, "Başlangıçta kulübü Tire'de yönetecektim. Ancak Tire'de tüm siyasiler takımı taşımamı istedi. Stadı kullunmamazı kabul etmediler, belediyeden kulübe destek veremeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine takımın yarışmacı haklarını taşımaya karar verdim. Tire 1922, dernek olarak Tire'de kalacak. Takımın altyapı futbolcularının önemli bir kısmını da derneğe bıraktım. Ben şirketleştirdiğim yarışmacı haklarını taşıdım" diye konuştu.

Tire 1922'nin ilçede amatör liglerde takım kurarak yola devam edip etmeyeceğini bilmediğini söyleyen Aktaş, "Bizim Buca'da 118 dönüm araziye kurulu tesislerimiz var. Değil 2 takım, 5 takım bile tesislerde çalışabilir. Hem Buca FK 3'üncü Lig'de hem Bucaspor Bölgesel Amatör'de yoluna devam edecek. Tek sezon sonra marka tescili yapıp Buca FK'nın adını Bucaspor yaparak kulüpleri birleştirmeyi planlıyorum. Buca FK olarak çok iddialı bir kadro kurup şampiyonluğu hedefliyoruz. Şampiyon olursak Bucaspor 1 sezon sonra direkt 2'nci Lig'den profesyonel kategoriye dönecek" dedi. Teknik direktör Fethi Çokkeser'le anlaşıp Tire'den Gökhan Erdöl, Berke Bıyık, Menemenspor'dan Mustafa Şen, Karagümrük'ten Benjamin Fuchs, Hekimoğlu Trabzon'dan Cafercan Aksu, Pazarspor'dan Ceyhun Demircan, Göztepe'den İsmail Köse ile Uşakspor'dan Tayfur Emre'yle anlaşan Buca FK, antrenmanlara haftaya başlayacak.

TİRE'DEN SES YOK

Tire 1922'nin profesyonel ligden çekilmesiyle ilçede henüz 1 yıl önce 60 milyon TL yatırımla açılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı atıl kaldı. Tire'de stadın ve kulübün akıbetiyle ilgili sessizlik sürüyor. UEFA standartlarındaki 15 bin kişilik yeni stadın maliyetinin yüzde 75'ini İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25'ini ise Tire Belediyesi karşılamıştı. Stat, Nisan 2018'de maçlara açıldı. İzmir'de yıllardır stat sıkıntısına çözüm aranırken merkeze uzak ilçede yaptırılan stadın 1 yılda atıl duruma düşmesi, taraftarları isyan ettirdi.

DHA