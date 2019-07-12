Buca FK tescillendi

TFF 3'üncü Lig'den geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş'ın, yarışmacı haklarını devralıp Buca'ya taşıdığı Tire 1922'nin şirketleşmesi, tescillendi. Kulübün adı Cihan Aktaş'ın firmasının isim sponsorluğunu alarak Cigroup Buca FK olarak belirlendi. Bucaspor'un Kaynaklar Tesisleri'nde çalışacak Buca FK, maçlarını Yeni Buca Stadı'nda oynayacak.

Buca FK'nın İzmir'e taşınmasıyla Tire'de, Tire Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin henüz 1 yıl önce 60 milyon TL yatırımla açtığı 15 bin kişilik UEFA standartlarındaki yeni stat atıl kalmıştı.