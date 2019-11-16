İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 3 maçta 2 mağlubiyet alarak Play-Off hattından çıkan Ci Group Buca, yarın evinde Yeni Orduspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası bu sezon takımdaki ikinci teknik adam olarak görev yapan Nihat Balan'ın da istifa ettiği Buca, karşılaşmaya teknik direktörsüz çıkacak. Sarı-lacivertliler hafta içinde sportif direktörlük görevine ise Bucaspor'un eski teknik direktörlerinden Tolga Doğantez'i getirmişti. Buca'nın grupta 12 maçta 19 puanı bulunuyor.