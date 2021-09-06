Bu yöntem ile sıkı bir karına sahip olabilirsiniz!

Düz göbek herkesin sahip olmak istediği bir görüntüdür. Kadınların doğum sırasında artmaya başlayan karın görünümü yaşla birlikte karın ve bel bölgesindeki yağlar ile daha da artacaktır. Tüm karın bölgesini kaplayan simit denilen bir bölge oluşabilir. Karın bölgesindeki bu deformasyonları gidermek oldukça zordur. Karın egzersizle eski haline döner ve egzersizi bıraktıktan sonra eski haline dönmek kolaydır.

Göbek yağlarına yol açan sorunlar;

Karın yağlanması sorunu: Yaş, kilo alımı ve sık alkol tüketiminden kaynaklanan bu yağlanma türü genellikle erkeklerde görülür. Bu durumda göbek deliğinin üst ve alt bölgelerinde yağlanma görülecektir. Bu tehlikeli yağlanma, kalp hastalıklarının habercisi olduğu için önemli bir sağlık sorunudur.

Karın kaslarındaki gevşeme sorunu: Doğumlar sonrasında karın adaleleri iki yana açılmasıyla oluşan bir sorundur. Gebelik ve spor yapmama nedeni ile kadınlarda daha sık görülmektedir. Önlem alınmayan açıklıklar göbek fıtıklarına neden olabilir.

Deri altı yağlanma sorunu: Beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve genetik faktörler bu yağlamayı tetikler. Kadınlarda daha çok bel, göbek deliği yukarı ve aşağısında, erkeklerde ise göbek deliğinin alt kısmında ve bel kısmında daha sık görülmektedir.

Deri sarkması sorunu: Hamilelik ve aşırı kilo alıp verme sarkma problemlerinin önünü açmıştır. Elastikiyetini kaybeden cilt çatlaklara neden olabilir.

Karın bölgesinde yapılabilecek işlemler nelerdir?

Orta yaştan sonra kadınlar ve erkekler genellikle karın estetiği için gereksinimlere sahiptir. Uygulanacak cerrahi yöntem kişinin ihtiyacına ve yağlama bölgesine göre değişir. Ancak unutulmamalıdır ki bu işlemler kalıcı çözümler değildir. Ameliyattan sonra hastalar kilolarını korumalı ve yaşam tarzlarında egzersizi artırmalıdır. Uygulanabilecek yöntemler;

Tüm karın germe yöntemi: Üst ve alt karın için tercih edilen yöntemdir. Hamilelik sonrası rahatsızlık veya aşırı kilo kaybı yaşayan kişiler için çok uygundur. Aynı zamanda diyet ve egzersizle karın bölgesi ile baş edemeyen kişiler de bu yöntemi tercih edebilirler. Doğum yapmayı düşünen veya kilo verebilecek kişiler için ameliyatın ertelenmesi gerekebilir.

Mini karın germe yöntemi: Göbek deliği altında sarkma sorunu yaşayan kişiler için uygundur. Bu yöntemde daha kısa bir kesi tercih edilir. Bikini bölgesinden cerrahi kesi yapılır. Operasyon, orta ve alt karın bölgesindeki fazla yağlar gerdirilerek yapılır. Fazla kilolu kişilere bu yöntemi uygulayabilmeleri için ameliyat öncesi kilo vermeleri gerekmektedir. Herhangi bir kilo verme yöntemi ve ameliyatı olmadığı için kişilerin ameliyattan sonra kendilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Kişi operasyona karar verdikten sonra operasyona hazırlık süreci başlar. Kişiden sigara içerken ara vermesini, güneşte çok uzun süre kalmamasını, E vitamininden ve fazla beslenmekten kaçınmasını istenir. Ameliyattan önce soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıklar görülürse ameliyat ertelenebilir.

Cerrahi planlama çok önemli bir adımdır. Ameliyat sonrası istenilen görüntünün elde edilebilmesi için doktor ve danışanın birbirini anlaması önemlidir. Uygulanacak yöntem danışanın istek ve beklentilerine göre belirlenir. Operasyon alanın genişliğine göre 1 ile 5 saat arasında sürebilir. Ameliyat sırasında karın derisi kasıktan serbest bırakılır. Bölgedeki karın kaslarındaki zayıflığı veya fıtıklar tedavi edilir. Ameliyat sonrası morluk ve ödem normaldir. İlk gün yürümeye başlayabilirsiniz ancak doktorunuzun tavsiyesi üzerine yorucu egzersizlerden kaçınmalısınız. 4-6 hafta özel korse kullanılması önemlidir. Korseyi çıkardıktan 6 hafta sonra normal fiziksel aktivite başlayabilir. Tam iyileşme 6 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir.