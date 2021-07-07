Bu yaz ‘Bildiğin Gibi Değil’

Medya dünyasında yazılı ve görsel basında uzun yıllardır yöneticilik koltuğunda oturan başarılı televizyoncu Anıl BUDAK ve ünlü isimlerin Diş Hekimi Periodontoloji Uzmanı Dr. Dt. Buket KILINÇ, fedakar sağlık çalışanları için stüdyoya girdi.

Ünlü prodüktör Ahmet Özden’in sözlerini kaleme aldığı ve aranjesini yaptığı ‘Bildiğin Gibi Değil’ parçası büyük fedakarlıklar yaparak, kendi sağlıklarını riske atan sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Dünyanın küresel bir salgınla 1.5 yıldır mücadele verdiğinin altını çizen Budak ve Kılınç, ‘‘Hepimiz çok zor günler geçirdik. Evlerimize kapandık. Sıkıldık, sıkıldıkça kültür sanata sarılıp kendimizi onarmaya çalıştık. Fakat sağlık çalışanlarımızın böyle bir şansı olmadı. Hayatlarını bizler için riske atarak; anne babalarından, eşlerinden, evlatlarından uzak kalarak, bizleri, tüm insanlığı ayağa kaldırmak için mücadele ettiler. Biz de bir medya ve sağlık insanı olarak Ahmet Özden gibi bir müzik adamının önderliğinde çok güzel bir projenin altına imza atmak istedik. Tüm sağlık çalışanlarımıza ithaf ettiğimiz ‘Bildiğin Gibi Değil’ single parçasını çıkardık. Şarkımızın isminde de olduğu gibi ezberimizde olmayan bu süreci hep birlikte yaşadık. Hepimiz bu zor günleri bembeyaz hayaller kurarak geçirdik. İnşallah da en kısa zamanda eski güzel günlerimize hep birlikte döneceğiz. Tekrar bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.’’ ifadelerini kullandılar.

Dinlenme sayılarıyla ön plana çıkan Bildiğin Gibi Değil parçası tüm dijital platformlarda yerini aldı.