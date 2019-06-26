Bu yasa şiddeti bitirir

Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulurken, teklif toplam 20 maddeden oluşuyor. Eski spor bakanları Akif Çağatay Kılıç ve Osman Aşkın Bak’ın önderliğinde toplam 50 milletvekilinin imzasının bulunduğu kanun teklifi ile 6222 sayılı kanunun uygulama alanı genişletiliyor.

Spor alanlarında tehdit olarak algılanabilecek tezahüratların suç sayılması, müsabaka alanlarına girişlerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılması, elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasının yaygınlaştırılması gibi düzenlemeler içeren teklif ile sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele kapsamında yaptırımların artırılması öngörülüyor. AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifte mevcut spor alanları da genişletilecek ve hapis cezalarından para cezasına kadar ciddi yaptırımlar uygulanacak. İşte sporda şiddete karşı yeni önlemler...

Ayakta seyirciye Bakanlık karar verecek

Teklifte elektronik bilet veya sahibine spor müsabakasına giriş hakkı veren belge “bilet” şeklinde tanımlanarak, elektronik bilet uygulaması olmayan maçlarda usulsüz seyirci girişine ilişkin fiiller de yaptırım altına alınacak. Teklife göre, seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenmiş numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek. Bu uygulamayla ilgili kararı, federasyon ve İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek. Seyir alanlarına kapasitenin üzerinde veya biletsiz seyirci alınamayacak.

Kesici alet varsa 2 yıla kadar hapis

Bulundurulması esasen suç oluşturan silahları müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi hakkında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a göre ceza verilecek. Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi, altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Otobüsler de artık ‘Spor alanı’

Müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, “spor alanı” tanımı içerisine alınıyor. Böylece güvenliğin sağlanması bakımından müsabaka alanı dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımlar uygulanabilecek. Spor alanlarında güvenliğin sağlanması için müsabaka güvenlik amirinin yanı sıra yardımcı da görevlendirilecek. Saha içi ve saha dışında alınması gereken tedbirlerin takibi ve güvenliğin sağlanması bakımından güvenlik amirinin görevi paylaştırılacak. Müsabakanın önemine göre birden fazla yardımcı görevlendirilebilecek. Bundan sonra spor kulüpleri yönetim kurulu üyeleri, aralarından bir kişiyi “stat güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi” olarak belirleyecek.

Yüzü kapatmak yok!

Kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bez veya sair unsurlarla tamamen, kısmen kapatarak kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Kanunda tanımlanan veya atıf yapılan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkumiyet halinde kişi, ayrıca spor kulüpleri, federasyonlar ve bünyesinde sportif faaliyetler yürütülen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapamayacak.

Üst üste 3 kez seyirden men:5 yıl

Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararını oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan 1 saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmazsa, her bir müsabaka için 25 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacak. Seyirden yasaklama cezası, ikinci kez verildiğinde ceza süresi 3 yıl, üçüncü kez karar verildiğinde ise ceza süresi 5 yıl olarak uygulanacak.

Diğer branşlarda da elektronik bilete geçiş

Seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sisteminin kurulmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilecek. Kısacası statlara girişlerde biyometrik kimliklerin kullanılmasıyla biri, başkasının kartını alıp fotoğrafı değiştirip giremeyecek. Aynı şekilde Süper Lig ve 1.Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da (basketbol, voleybol, hentbol...) elektronik kart ve elektronik bilet uygulaması getirilecek. Bu konuda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Aynı şekilde kulüpler elektronik karttan gelir elde ediyorlar ve kendi paylarına düşen gelirlerin devir ve temlik yasağı vardı. Bu yasağın ortadan kaldırılmasını teklif ediyoruz.” bilgisini paylaştı.

Tezahüratlara dikkat!

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14. maddesinin “Hakaret içeren tezahürat” şeklindeki başlığı “Tehdit veya hakaret içeren tezahürat” olarak değiştiriliyor. Bu maddede düzenlenen suç tipinin kapsamı genişletilerek, hakaretin yanı sıra tehdit olarak algılanacak tarzdaki eylemler de suç kapsamına alınıyor ve suçla etkin mücadele etmek amacıyla suç için öngörülen cezalar artırılıyor. Failler hakkında 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunacak. Spor alanlarında toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Federasyon ödemeleri doğrudan yapacak

Teklifle federasyonlar ve spor kulüplerine özel güvenlik hizmeti satın alabilme imkanı tanınacak. Müsabaka güvenlik amirleri ile yardımcılarına federasyon temsilcisine ödenen tutar kadar, gözlemci kolluk görevlilerine ise seyahat ve konaklama giderleri ile günlük harcırahın üç katı olarak ödenecek. Bu miktar, federasyon tarafından doğrudan kolluk görevlilerinin hesabına yatırılacak. İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının yarısını, yüksek riskli müsabakalarda ise üçte ikisini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk görevlisi görevlendirilecek.

Mevcut cezalar arttırılıyor

Teklifle, müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki sürede yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere uygulanan adli para cezası, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olarak değiştiriliyor. Müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozanlar hakkında 3 aydan 1 yıla kadar uygulanan hapis cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar artırılıyor.

Mala zarar verilirse şikayete gerek yok

Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesine ilişkin de düzenleme yapılıyor. Spor alanlarında kasten yaralama veya mala zarar verme suçlarının işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre verilen ceza, teklifle yarı oranında artırılıyor. “Spor alanları” ibaresi genişletilerek, “müsabaka, antrenman ve seyir alanları” olarak değiştiriliyor.

Temin edenlere tam 5 yıl...

Bu alet veya maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan veya bu yerlerde seyircilere temin eden kişi, iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Düzeni bozana bile 100 gün ceza

Bu alet veya maddeleri, müsabaka, seyir veya antrenman alanlarında kullanan kişi, bu suretle müsabaka veya antrenman düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Müsabaka, seyir veya antrenman alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, yüz gün adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Araca alkol sokmak yasak

Müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 30 gün adli para cezası ile cezalandırılacak.

Karaborsa yapanlar yandı!

Spor müsabakaları için; ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.