Türkiye’nin kadınlara özel ilk espor etkinliği olan “Zula Kadınlar Turnuvası”, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde bu yıl ikinci kez espor severlerle buluştu.

Zula’nın yaratıcısı InGame Group tarafından, Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, kadın esporcuların Zula arenasında daha fazla yer alması amacıyla düzenlenen turnuva için Nonstop Zula Espor Merkezi, sabah saatlerinden itibaren espor severlerle dolmaya başladı. Turnuva, İdlip şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ile başladı.

Geçen yıl olduğu gibi yoğun ilgi gören turnuva öncesinde, Kadınlar Ligi’nde yer alan İstanbul Wild Cats ve Mod-z takımları bir gösteri maçı gerçekleştirerek, espor taraftarlarının coşkusunu artırdı. Gün boyunca süren turnuva heyecanı sürpriz hediyelerle renklendi.

Turnuva için yaklaşık 200 kadın Zula oyuncusu başvuru yaparken, elemeleri geçen 62 kişi 10 bin TL ödül havuzu için yarıştı. Bireysel katılımla gerçekleşen turnuvada yaşanan kıyasıya rekabette, turnuvada geçen yıl birinci gelen Hande “Handeizm” Çarkçı, rakiplerini eleyerek ikinci kez şampiyonluğa uzanırken, Yağmur “Kiesay” Vodina ikincilik, Gizem “Luie” Harmankaya üçüncülük, Ayşe “wAura” Aslan dördüncülük, Cansu “TaO” Güven de beşincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Tüm espor severlere açık olan turnuvayı 1000’i aşkın espor tutkunu, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde ücretsiz olarak izledi.

Zula’dan kadın esporculara tam destek

Esporda kadınların varlığını güçlendirmek için yaptığı çalışmalarla kadın esporculara tam destek veren Zula’nın geliştiricisi InGame Group, takımlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara özel ilk espor turnuvasını hayata geçirmesinin yanı sıra, Bu yıl Zula Kadınlar Ligi’ni başlatacak olan InGame Group, espor alanında kariyer yapmak isteyen tüm kadınların yetenek ve yetkinliklerinin gelişimini yakından takip ediyor.

Zula Hakkında

InGame Group çatısı altında yer alan Madbyte Games tarafından geliştirilen Zula’nın arkadaş ofisindeki küçük bir odada başlayan hikayesi, bugün 100’den fazla ülkede, 11 dilde 27 milyon oyuncu tarafından oynanan bir başarı öyküsüne dönüştü. Tamamı Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından tasarlanan Zula’nın karakterlerinin Türk geliştiricilerin elinden çıkması ve haritaların genellikle Türkiye coğrafyasının kültürünü yansıtması, ülke içinden oyuncuların kendilerini oyuna daha yakın hissetmesini, yurtdışından oyuncuların da Türkiye’yi tanımasını sağlıyor. Haritalarda Üsküdar, Trabzon Uzungöl, Safranbolu, Nemrut, Çanakkale gibi tarihi ve turistik yerler bulunurken, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs’ta kutlamalar, Ramazan boyunca sahur – iftar hatırlatmaları, mahya ve tanıtımlar, bayramda torpiller, zillere basıp kaçan çocuklar gibi içerikler oyuncular tarafından ilgiyle karşılanıyor. Zula’yı rakiplerinden ayıran özelliklerinden biri de oyunun hilesiz olması. Sürekli yenilenen içeriğin yanı sıra oyunda, ortalama her ay büyük bir güncelleme yapılıyor. Dünyada gittikçe daha fazla izleyici tarafından takip edilen espor alanında büyük başarı gösteren Zula, milyonlarca takipçisiyle sosyal medyada da bir fenomene dönüştü. Her gün 5 bin adet videosu dünya çapında oyuncular tarafından YouTube’a yüklenen Zula’nın bu içerikleri de, ayda 20 milyonun üzerinde izleniyor. Oyun, www.zulaoyun.com adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.