Bu sezonun en şanslı adamı!

Real Madrid’in 2018’de 30 milyon Euro’ya aldığı sağ bek Alvaro Odriozola, sezona İspanyol devinde başladıktan sonra devre arasında Bayern Münih’e 6 aylığına kiralanmıştı. Real Madrid geride bıraktığımız sezonu İspanya ligini kazanarak tamamladı. Doğal olarak kariyerine La Liga zaferi ekleyen Alvaro, Bayern'de de kısa bir sürede Almanya Kupası, Almanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 24 yaşındaki futbolcu Real Madrid ve Bayern Münih için 5'er kez sahaya çıktı