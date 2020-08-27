Bu sezon görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda görev alacak olan üst klasman hakem listesini yayımladı. Listede 47 hakem yer alıyor.

27 Ağustos 2020, Perşembe 17:53 Son Güncelleme:
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Bu sezon görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan listede 47 hakem bulunuyor.

TFF'nin açıkladığı üst klasman hakem listesi şu şekilde:

Caner Ak - Adana

Zorbay Kaçak - Adana

Ali Palabıyık - Ankara

Burak Pakkan - Ankara

Erkan Özdamar - Ankara

Kadir Sağlam - Ankara

Serkan Tokat - Ankara

Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara

Burak Şeker - Antalya

Murat Erdoğan - Antalya

Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya

Sarper Barış Saka - Antalya

Bahattin Şimşek - Aydın

Arda Kardeşler - Bursa

Cihan Aydın - Bursa

Ali Şansalan - Çanakkale

Ümit Öztürk - Denizli

Özgür Yankaya - Edirne

Suat Arslanboğa - Eskişehir

Turgut Doman - Eskişehir

Abdullah Buğra Taşkınsoy - İstanbul

Cüneyt Çakır - İstanbul

Çağdaş Altay - İstanbul

Emre Malok - İstanbul

Fırat Aydınus - İstanbul

Hüseyin Göçek - İstanbul

Mert Güzenge - İstanbul

Mete Kalkavan - İstanbul

Mustafa Kürşad Filiz - İstanbul

Onur Özütoprak - İstanbul

Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul

Volkan Bayarslan - İstanbul

Alper Ulusoy - İzmir

Direnç Tonusluoğlu - İzmir

Emre Kargın - İzmir

Hakan Ceylan - İzmir

Halil Umut Meler - İzmir

Halis Özkahya - İzmir

Kutluhan Bilgiç - İzmir

Yiğit Arslan - İzmir

Abdulkadir Bitigen - Kayseri

Alper Çetin - Kocaeli

Koray Gençerler - Manisa

Atilla Karaoğlan - Sakarya

Bülent Birincioğlu - Trabzon

Ramazan Keleş - Trabzon

Yasin Kol - Trabzon

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