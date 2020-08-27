Bu sezon görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan listede 47 hakem bulunuyor.
TFF'nin açıkladığı üst klasman hakem listesi şu şekilde:
Caner Ak - Adana
Zorbay Kaçak - Adana
Ali Palabıyık - Ankara
Burak Pakkan - Ankara
Erkan Özdamar - Ankara
Kadir Sağlam - Ankara
Serkan Tokat - Ankara
Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara
Burak Şeker - Antalya
Murat Erdoğan - Antalya
Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya
Sarper Barış Saka - Antalya
Bahattin Şimşek - Aydın
Arda Kardeşler - Bursa
Cihan Aydın - Bursa
Ali Şansalan - Çanakkale
Ümit Öztürk - Denizli
Özgür Yankaya - Edirne
Suat Arslanboğa - Eskişehir
Turgut Doman - Eskişehir
Abdullah Buğra Taşkınsoy - İstanbul
Cüneyt Çakır - İstanbul
Çağdaş Altay - İstanbul
Emre Malok - İstanbul
Fırat Aydınus - İstanbul
Hüseyin Göçek - İstanbul
Mert Güzenge - İstanbul
Mete Kalkavan - İstanbul
Mustafa Kürşad Filiz - İstanbul
Onur Özütoprak - İstanbul
Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul
Volkan Bayarslan - İstanbul
Alper Ulusoy - İzmir
Direnç Tonusluoğlu - İzmir
Emre Kargın - İzmir
Hakan Ceylan - İzmir
Halil Umut Meler - İzmir
Halis Özkahya - İzmir
Kutluhan Bilgiç - İzmir
Yiğit Arslan - İzmir
Abdulkadir Bitigen - Kayseri
Alper Çetin - Kocaeli
Koray Gençerler - Manisa
Atilla Karaoğlan - Sakarya
Bülent Birincioğlu - Trabzon
Ramazan Keleş - Trabzon
Yasin Kol - Trabzon