Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve bunun yanı sıra Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisi yakalayan takımlar bulunuyor.

Yakaladıkları uzun namağlup serilerle önde olan takımlar:

ARSENAL

Bu sezon 50 puanla Premier Lig'in zirvesinde yer alan Kuzey Londra ekibi yakaladığı seri ile en yakın rakibi son şampiyon Manchester City'nin maç eksiğiyle 5 puan önünde.

Son ve tek mağlubiyetini deplasmanda Manchester United'a karşı 3-1'lik skorla alan Arsenal eylül ayından bu yana yenilmiyor.

Arsenal 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Manchester City de ligin ilk 9 haftasında 7 galibiyet ve 2 beraberlik alsa da formu uzun sürmedi ve Liverpool, Brentford ve Manchester United maçlarında mağlup oldu.

NAPOLI

En son 1990 yılında şampiyon olan İtalyan devi yıllardır Scudetto'ya hasret. Bu sezon 50 puanla lider olan Napoli en yakın rakibi Milan'a 12 puan fark attı ve şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etti.

Ligin ilk 15 haftasında 13 galibiyet ve 2 beraberlikle ezici bir performans sergileyen İtalyan ekibi tek mağlubiyetini 1-0'lık skorkla Inter deplasmanında aldı.

BARCELONA VE REAL MADRID

İspanya'nın iki devi bu sezon da rakiplerinin üstünde 44 puanla lider Barcelona, bu sezon sadece bir kez Real Madrid'e 3-1 ile boyun eğdi.

Real Madrid maçına kadar sekiz sonrasında da sekiz maçta namağlup seri yakalayan Katalan devi sadece iki kez berabere kaldı.

41 puanla ikinci sırada bulunan Real Madrid ise ilk 1 haftada 12 maçta 10 galibiyet alırken iki kez de sahadan bir puanla ayrıldı.

PARIS SAINT GERMAN

Fransa Ligue 1'de en iddialı isim olan PSG de bu sene seri yakalayan takımlardan. 16 maçlık seri yakalayan Paris ekibi Avrupa'da en uzun süre yenilmeyen takım oldu.

16 maçta 14 galibiyet ve iki beraberlik alan PSG Dünya Kupası'nın ardından ilk mağlubiyetlerini alarak eski formundan uzak performans gösterdi.

BAYERN MUNIH

Bundesliga'da son 10 yılın şampiyonu Bavyera ekibi de her sene olduğu gibi bu sene seri yapanlardan.

İlk altı maçta üç galibiyet ve üç beraberlik alan Bayern, Ausburg deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

Mağlubiyetten sonra tekrar seri yakalayan Nagelsmann ve öğrencileri 10 maçta yedi galibiyet ve üç beraberlikle 36 puanla lider konumda.

VE GALATASARAY

Sezon başında Okan Buruk yönetiminde formda bir görüntü sergileyemeyen sarı kırmızılı ekip daha sonra müthiş bir form yakaladı.

2-2'lik tartışmalı Alanya maçıyla namağlup serisine başlayan Cimbom, Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenerek serisine başladı.

Beşiktaş 'ı evinde 2-1, Başakşehir'i deplasmanda 7-0 ve Fenerbahçe 'yi Kadıköy'de 3-0'lık flaş skorlarla mağlup eden Galatasaray formunu korumayı başardı.

45 puanla ligde lider olan Galatasaray art arda 9 maç kazandı ve 10 maçlık namağlup seri yakaladı.

Egemen Çidar