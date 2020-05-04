Bu para adayı bile uçurur

Futbol dünyası daha önce milyarderler tarafından satın alınan pek çok kulüp gördü. Bu furyayı Rus Roman Abramovich 2003’te İngiltere’de Chelsea’yi satın alarak başlattı. Londra ekibi, 2012’de tarihinde ilk Devler Ligi kupasını kazandı. Premier Lig’de ise 1955’te gelen tek şampiyonluğun ardından 2004’te kupayı müzesine götürdü. 6 milyar Pound’luk servetiyle Fransız ekibi PSG’yi Nasser El Khalifi satın aldı, Neymar’ı 222 milyon Euro karşılığında alarak futbol tarihinin en pahalı transferine imza attı ancak harcanan paralar karşılığını vermedi.

Yepyeni bir isim!

Yaklaşık 10 yıl önce Manchester City’i 23 milyar Pound’luk servetiyle devralan Şeyh Mansour, kulübe 44 yıl sonra Premier Lig zaferi getirip lige ambargo koydu fakat Avrupa’da ise bir türlü kupa kaldıramadı. Ancak futbol camiası yepyeni bir isimle tanışacak: Muhammed bin Selman. Maddi imkanları sınırsız olan, 260 milyar Pound serveti bulunan Selman, yakında Newcastle’ı alıp, İngiliz ekibini dünyanın 1 numarası yapmak için resmen harekete geçecek.

280 milyon Pound’luk bütçe

Koronavirüs nedeniyle futbol dünyasında yakın tarihte tavan yapan transfer ücretlerinin düşmesi beklenirken Selman ise tam tersini düşünüyor. 34 yaşındaki iş adamının transfere 280 milyon Pound ayırdığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca transfer listesinin bir numarasında Barcelona’nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann’ın olduğu öğrenildi. (Not: 1 Pound: 8.78 TL.)

The Sun Gazetesi,Selman’ın ailesinin toplam servetinin 1 trilyon Pound olduğunu belirtti.

Mertcan Polat