Bu ne hâl Mauricio Isla?

Fenerbahçe 'den ayrılan ve kariyerini hangi takımda sürdüreceği büyük merak konusu olan Şilili sağ bek Mauricio Isla, çalışmalarına İspanya üçüncü lig takımlarından La Nucia'nın tesislerinde devam ediyor. Yıldız ismin antrenmandayken basına yansıyan fotoğrafları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kameramanların karşısına üstü çıplak bir şekilde çıkan 32 yaşındaki savunmacı, geleceğiyle ilgili olarak EFE Ajansı'na yaptığı açıklamada ise "Kariyerime yüksek profilli bir takımda devam etmek ve böylece Copa America ile Dünya Kupası'nda forma giymek istiyorum. Ancak şu an için hangi kulübe gideceğimi ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler