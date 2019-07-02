Bu ne hız Ozan Kabak!

Galatasaray altyapısında yetişen ve teknik direktör Fatih Terim’in verdiği şansı çok iyi değerlendiren Ozan Kabak, önce Sarı- Kırmızılılar’ın vazgeçilmezi oldu. Süper Lig’de 13, Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 maçta gösterdiği performans 19 yaşındaki stopere Avrupa’nın kapılarını açtı. A takıma yükseldikten sadece 4 ay 29 gün sonra Alman ekibi Stuttgart, 11 milyon Euro bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Milli takıma yükseldi

Avrupa macerasına iyi başlayan genç savunmacı, Kırmızı-Beyazlılar’daki istikrarlı performansıyla ilk kez A Milli Takım’a davet edildi. Çok kısa bir sürede müthiş bir çıkışa imza atan Ozan, yaz transfer döneminin de en gözde oyuncularından biri oldu. Ancak başarılı oyuncu, kararını çabuk verdi. Alman devi Bayern Münih ve İtalyan temsilcisi Milan’la ismi anılan 19 yaşındaki futbolcu, profesyonel olarak ilk 11’de çıktığı ilk maçtan sadece 291 gün sonra Almanya’nın prestijli kulüplerinden Schalke 04’e imza attı. Ozan’ın kariyerindeki bir sonraki hedefi ise Bayern Münih gibi ekol takımlardan birinde forma giymek.