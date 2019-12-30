‘Bu maçtan ders alacağız’

Rizespor’un başarılı orta saha oyuncusu Diomande maçı şu sözlerle özetledi: “Bizim için zor bir maç olacağını biliyorduk. Geriye düştük, skoru eşitledik, kazanabilirdik de. Ancak beklemediğimiz goller yedik. Üzgünüz, devre arasında daha çok çalışmalıyız. Çok yoğun bir mücadele oldu. Çok istekliydik. İsteklerimiz olmadı ama bu gibi maçların faydasını alacağız.”

30 Aralık 2019, Pazartesi 06:01
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‘Bu maçtan ders alacağız’

Rizespor’un başarılı orta saha oyuncusu Diomande maçı şu sözlerle özetledi: “Bizim için zor bir maç olacağını biliyorduk. Geriye düştük, skoru eşitledik, kazanabilirdik de. Ancak beklemediğimiz goller yedik. Üzgünüz, devre arasında daha çok çalışmalıyız. Çok yoğun bir mücadele oldu. Çok istekliydik. İsteklerimiz olmadı ama bu gibi maçların faydasını alacağız.”

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