Zafer Büyükavcı: Play-Off... Şu anki puan cetveliyle ligin tescili... Seyircisiz oynayarak kalan haftaları tamamlama... Ağustos ayı başında hızlandırılmış sezon finali.. Ve son olarak da Rıza Çalımbay’ın önerisi: “Ligi Antalya’da bitirelim...” Siz, Türk Futbolu’nda yetkili isimlerden biri olsaydınız, bu sezonun nasıl bitirilmesi yönünde oy kullanırdınız?

"OYUNU YAŞATMAK İÇİN UZLAŞMAK ZORUNDASIN" - MEHMET DEMİRKOL

Bu kapsamlı, çok tarafı olan bir konu. Öncelikle oyuncular, kulüpler ve yayıncıların mutabakatı gerekir. Şu anda bir takvimden bahsetmek zor. Ancak en akla yatkını Eylül’den sonra yeni sezonu Play-Off’lu kısa takvimli yapmak.

‘Tescil etmek adil değil’

Bu sezonu bu şekilde tescil etmek ya da yok saymak olmaz. Gerçekçi ve hakkaniyetli değil. Ayrıca anlamlı da değil. Bunun için öncelikle kontratların 3/6 ay dondurulması lazım. Bu sezona başlayana kadar yani. 1 Temmuz’da bitecek kontratların 1 Kasım ya da 1 Ocak son tarihine itilmesi. Bu yapıda eğer salgın Haziran-Temmuz gibi sonra ererse. Bir moral tatilinin ardından çalışmalar Eylül’de başlar Ekim ayında da lig kaldığı yerden devam eder. İster sıkıştırılmış bir takvimle 1 ayda bitirirsiniz ister 11 haftası kalan liglerle uyum sağlayıp 2 ayda...

‘Tek engel, kontratlar...’

15 günlük bir aranın ardından da 2021 özel sezonu başlar. 1 Ocak-15 Mayıs arasında gruplu, bol derbili, isterseniz elemeli, tempolu bir sezon. Bunun dizaynını ayrıca çalışırız. Avrupa Kupaları’nın statüsü de gelecek yıl için normalden farklı olacak doğal olarak. Belki gruplar olmadan salt elemeli bir Şampiyonalar Ligi ve Avrupa Ligi...

Yani temel olarak büyük bölümü bitmiş bir ligi feda etmek yerine, önümüzdeki yılı kısaltmak ve bunu baştan ilan etmek her açıdan daha mantıklı ve hakkaniyetli. Bunun önündeki tek engel kontratlar gibi duruyor. Ancak eğer bu oyunu yaşatmak istiyorsanız uzlaşmak zorundasınız.

"FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ HERKES İÇİN HANDİKAP" - CEM DİZDAR

Futbolda yetkili biri olsam, zaten bu oyun bizdeki gibi oynanamazdı. Ya da böyle oynandığı için, benim gibi düşünenler yetkili olamaz... Hangisini kabul ederseniz artık!... Olimpiyatlar bir yıl ötelenmiş, Dünya futbolunun en büyük organizasyonlarından Şampiyonlar Ligi belirsiz bir tarihe ertelenmişken, bu konuda aceleci olmak aşırı gereksiz...

‘Bilim insanlarını dinleyelim’

Bilim insanları, henüz küresel tehdidin boyutlarını ölçebilmiş, sonucu öngörebilmiş değil. Virüsün kaynağı Çin, ülke içi dolaşımı durdurmuşsa bile halâ dışarıdan giren virüslere çözüm üretebilmiş değil.ABD Başkanı, “Ölümleri 100 bin kişinin altında tutabilirsek başarıdır” mealinden sözler sarf ederken, bizim futbol merkezli kaygılarımız fazlaca olayın uzağındaymışız algısına yol açıyor.

Ben yetkili olsam (ki, onlar da öyle davranıyor) bilim insanlarından gözümü, kulağımı ayırmam. Tüm enerjimi; Dünya’nın ve ülkemizin başına musallat olmuş koronavirüs belasının savuşturulması için harcarım. Görünen o ki, küresel salgınla mücadele, epey bir süre devam edecek. Şundan... Virüs karantinalarla kontrol altına alınsa bile küresel ticari/turistik dolaşım, tehdidi uzun süre sıcak tutacak.

‘Hakemlere de dikkat çekelim’

Bu nedenle en iyi çözüm, Ağustos ayına ertelenmiş ve hızlandırılmış bir 8 haftalık periyot gibi görünüyor. Buradaki sıkıntı ‘futbolcu sözleşmeleri’ gibi duruyor. Bu durum herkes için eşit handikap oluşturacağından sonuca ağırlıklı etkisi olmaz kanaatindeyim. Beri yandan özellikle ülkemiz için gözden kaçan önemli bir ayrıntı var. Hakemler, futbolculardan yaşça büyük ve bu durum onların form tutması için daha uzun zamana ihtiyaç uymaları demek... Hakem tartışmasıyla yatıp onunla kalkan bir iklimde maçları tamamlamak için atılacak hesapsız/hızlı adımlar zaten gergin olan kamuoyunda çığırından çıkmaya müsait tartışmalara yol açabilir.

"TÜRKİYE KUPASI BİR YIL OYNANMAYABİLİR"

Sağlıkla ilgili problemlerin tamamen aşılarak, sağlıklı bir ortamda maçların oynanması ilk öncelik olmalıdır. Futbol için sağlıklı şartlar oluştuğunda, öyle ya da böyle yarım kalan ligin bitmesinden yanayım. Yarım kalan bir ligin tescili ya da yok sayılması kabul edeceğim bir durum değil. Ligin bitmesi için az bir süre kalmıştı. Play-Off için hangi zaman dilimi düşünülüyorsa, o sürede lig tamamlanabilir.

‘Nalıncı keseri gibi...’

Her türlü çözüm yoluna itiraz eden bir kesim mutlaka olacaktır. Üretilecek çözüm yolunu kendisi için avantajlı bulanlar destekleyecekken, kendileri için dezavantajlı görenler karşı çıkacaktır. Herkes ‘ adaletli’ olanı değil, kendisi için avantajlı olanı tercih edecektir.

Dilerseniz ortaya atılan çözüm önerilerinin kimlerden geldiğine, o kesimlerin temsil ettiği takımların ligdeki sıralamasına ve hedeflerine; en nihayetinde de çözüm önerilerine bakın! Aklıselim olanları ayırt ederek söylüyorum, ‘nalıncı keseri’ gibi büyük bir kesim kendine yontuyor.

‘Menfaat konusuna dikkat’

Doğudaki deprem felaketi sonrası o bölgede bulunan Süper Lig’ den Bölgesel Lig’e kadar birçok takım felaketten etkilenirken, sadece düşme potasındaki takım TFF’ ye ligden çekilme talebi iletti ve kabul edildi. Hem de aynı ilin bir başka takımı lige devam ediyorken...

Yarınlar için umut besleyen ve en kötüsünü aklına getirmemeye çalışan birisi olarak; bitmemiş ligin, başlayacak ligin önünde oynanmasını mantıklı buluyorum. Takım kadrolarıyla ilgili yapılacak titiz bir statü ve güzel bir organizasyonla bu yöntemi en akla yatkın metot olarak görüyorum. Birçok kulübün ‘ angarya’ olarak gördüğü Türkiye Kupası önümüzdeki yıl oynanmaz ve eksik kalan ligi oynatmak için süre kazanılmış olur.

"ACİL DURUM KABİNESİ KURMAK GEREKLİ" - ALİ ECE

Türk Futbolu’nda yetkili bir isim olsaydım, bir Acil Durum Kabinesi oluştururdum... ‘Dışişleri Sorumluları’, yani üyesi ve parçası olduğumuz UEFA ile iletişimi sağlayacak bir birim... ‘İçişleri Sorumluları’, yani ligimizin kalan 8 haftasını eşgüdümlü planlamak için farklı bir birim...

Bu iki birimde uzmanları görevlendirirdim. Ben ne istersem isteyeyim; bilimin istediğine, yönlendirmesine göre objektif en doğru, hakkaniyetli kararın doğal yollarla oluşmasını sağlardım.

‘Bilim ne diyorsa o...’

Ben kişisel olarak ‘maçlar seyircisiz oynanmasın’ istesem de bilim bir süre seyircisiz oynanmasını doğru buluyorsa, mecburen seyircisiz yapardım. Kalan 8 haftanın yayın haklarını yayıncı kuruluştan kiralayıp herkesin şifresiz izleyebileceği şekilde yayınlatırdım. 8 hafta kalmışken Play-Off ne kadar gerekli? Takımlara 20 gün yeniden hazırlık süreci tanıyıp hafta içi, hafta sonu toplamda haftada iki maçla 1 ayda lig biter.