Aslan’ın hocası Terim, takıma neşteri vuruyor... Beşiktaş yenilgisi sonrası aynı kadroda ısrar etmesinden duyduğu pişmanlığı dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, artık yerli isimlerle daha fazla mücadele etmek istiyor.

Bu planın ilk adımı bugünkü Çaykur Rizespor maçında atılacak. Sağ bekte Mariano’nun yerine Şener Özbayraklı, sol bekte Nagatomo’nun yerine Emre Taşdemir, orta sahada Belhanda’nın yerine 8 numarada Ömer Bayram, sağ önde Emre Mor, sol önde de forvete yakın olarak Adem Büyük’ün şans bulacağı öğrenildi. Yerli isimler dışında ise köklü bir değişiklik beklenmiyor. İleri uçta Andone, ön liberoda Nzonzi, orta sahada Lemina, stoperde de Luyindama ve Donk’un oynayacağı tahmin ediliyor.

Daha çok mücadele ve tempo

Fatih hocanın bu değişiklikteki en büyük hedefi, takımın temposunu ve mücadele seviyesini en üste çekmek. Belhanda, Babel, Feghouli, Mariano ve Nagatomo gibi tecrübeli isimleri kızağa çekmeye hazırlanan Terim, böylece Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid deplasmanı öncesi as oyuncularını dinlendirme fırsatı da bulacak.

Metin Karabaş