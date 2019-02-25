Bu kez Galatasaray

Boşnak teknik adam daha sonra Yeşil- Siyahlılar’ın başında ligde çıktığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyince görevden alınmıştı. 6. haftada Galatasaray ile karşılaşan Ege ekibinde zorlu maça takımın başında Cem Kavçak çıkmış ve Akhisar karşılaşmayı 3-0 gibi net bir sonuçla kazanmıştı.

4 hafta sonra

Genç çalıştırıcı ile ilk galibiyetini alan Ege temsilcisi daha sonra teknik direktörlük görevine Cihat Arslan’ı getirdi. Ancak üst üste alınan başarısız sonuçların ardından geçen hafta Arslan da görevinden alındı. Cem Kavçak geçici olarak yeniden Yeşil- Siyahlılar’ın başına geçerken, çıktığı ilk maçta da Ankaragücü ile golsüz berabere kalarak 4 hafta sonra Akhisar’a puanı getirdi. Dün ise Galatasaray’a konuk olan Akhisar, 90+4. dakikada yıkıldı ve İstanbul’dan eli boş döndü.