Bu kez de Klopp-Henderson krizi

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da teknik direktör Jurgen Klopp ile Jordan Henderson arasında Manchester United maçında kısa süreli bir tatsızlık yaşandı.

27. hafta karşılaşmasında Manchester United’a konuk olan lider Liverpool, zorlu deplasmandan 0-0’lık beraberlikle ayrılmış ve zirve yarışında yara almıştı.

Maça ilk 11’de başlayan orta saha oyuncusu Henderson, 71. dakikada yerini Xherdan Shaqiri’ye bıraktı.

Oyundan çıkarken Liverpool taraftarlarının olduğu bölüme dönerek onları alkışlayan Henderson, hocasının kendisine elini uzattığını görmedi.

Kimi zaman fevri hareketleri ile gündemde olan Jürgen Klopp, oyuncusunu sert bir şekilde yanına çekti.

Klopp’un “Elimi sıkmadın” diyerek futbolcusunu azarladığı anlar saha mikfrofonundan duyuldu.

Neye uğradığını şaşıran 28 yaşındaki Henderson daha sonra hocasının elini sıktı ancak ikili arasındaki soğukluk gözlerden kaçmadı.

Watford ile oynanacak lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşuan Jürgen Klopp, olayla ilgili olarak, " Bir yanlış anlaşılma oldu. Bir oyuncu sahadan çıkarken mutlaka el sıkışırız. Henderson taraftara teşekkür ederken beni görmedi. Ben de kendisine bunu hatırlattım. Durum bundan ibaret. Bir yanlış anlaşılmaydı sadece." ifadelerini kullandı.