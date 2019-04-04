Bu kez de Dirar coştu

Fenerbahçe, pazar günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını son derece keyifli bir şekilde sürdürüyor. Samandıra, hem milli takımlara giden oyuncuların tamamının dönmesi hem de sakatların iyileşmesiyle birlikte uzun bir aradan sonra en kalabalık idmana sahne oldu. Sarı-Lacivertliler, ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma oyunu oynadı ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Bunun ardından bu kez üç gruba ayrılan futbolcular yan top ve şut çalışması yapıp, hücum ve defans organizasyonları gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

İdman boyunca futbolcuların son derece neşeli ve keyifli olmaları, Ersun Yanal’ın da yüzünü güldürdü. Özellikle Soldado ve Valbuena, yaptıkları esprilerle idmana damgalarını vurdu. Bu ikili, takım arkadaşlarını kahkalara boğdu. Sarı- Lacivertliler, bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarına devam edecek.

Sarı-Lacivertliler’in önceki günkü antrenmanında Victor Moses fırtınası esmişti. Dün de bir diğer kanat oyuncusu Nabil Dirar coştu.

Sakatlıktan döndükten sonra son derece hırslı ve istekli olan, bir an önce ilk 11’deki yerini almak isteyen Faslı yıldız, yan top ve şut çalışmalarında hem adrese teslim ortaları hem de birbirinden güzel golleriyle Ersun Yanal ve takım arkadaşlarından alkış aldı.