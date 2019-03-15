Bu kez bambaşka bir Belhanda

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla geldiği Galatasaray’da sadece 3 gol atabilen takımın 10 numarası Belhanda, bu sezon şimdiden 4 gole ulaşmış durumda.

Attığı gollerin yanı sıra 8 de asist yapan Faslı yıldız, özellikle sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yaşıyor.

Arap kulüpleriyle anlaşma yapmasına rağmen, teknik patron Fatih Terim’in, “Ona ihtiyacım var” diyerek bırakmadığı 29 yaşındaki futbolcu, antrenörlerin kendisine karşı tutumundan çok memnun.

İdmanlarda mutlu olduğunu belirten Belhanda, bu duyguyu sahaya da yansıtmaya çalıştığını ifade ediyor. Bursa deplasmanında da Aslan’ın en önemli kozu Belhanda olacak.