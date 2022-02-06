Sezon başında Juventus'tan ayrılarak Premier Lig devi Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United sezon sonu Mauricio Pochettino'yu teknik direktör olarak takımın başına getirmek istiyor. PSG ise Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun peşinde.

Paris Saint-Germain'in uzun zamandır ilgilendiği Ronaldo'nun, Premier Lig'e dönmesinden bu yana istediği performansın sergilenmemesinden duyduğu hayal kırıklığının ardından sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacağına inandığı belirtilenler arasında yer alıyor.

Geçmişte PSG'nin Portekizli yıldız için bir dizi başarısız girişimde bulunduğu ancak şimdi Ronaldo'nun Fransız ekibine 'evet' diyebileceği de ileri sürülüyor.

Zinedine Zidane'la tekrardan bir araya gelebilirler

PSG yönetiminin takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması durumunda teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolları ayırmaya sıcak baktığı ve Arjantinli teknik adam yerine Zinedine Zidane'ın getirilmesinin planlandığı iddia ediliyor.

Eğer Zinedine Zidane takımın başına geçerse ve Cristiano Ronaldo da Fransız ekibinin yolunu tutarsa, Real Madrid'de birlikte çalışan ikili PSG'de yeniden bir araya gelebilirler.

Manchester United'da Pochettino sesleri

Ole Gunnar Solskjaer dönemi sonrası sezon sonuna kadar Ralf Rangnick ile anlaşan Manchester United'da ise yeni sezon için teknik direktör adayları arasında Mauricio Pochettino'nun ismi geçiyor.



