Lucescu döneminde gençleşen Milli Takımımız, Şenol Güneş yönetiminde adeta şaha kalktı... 2002’de Türk futbol tarihinin en büyük başarısını ülkemize kazandıran tecrübeli teknik adamın ikinci gelişi de adeta destansı oldu. EURO 2020 elemelerine Arnavutluk ve Moldova’yı yıkarak başlayan Ay- Yıldızlılar, hazırlık maçlarında Yunanistan ve Özbekistan’ı da devirip kalitesini gösterdi. Gövde gösterimiz son Dünya Kupası’nın sahibi Fransa karşısında da devam etti. Rakibimizin ağır favori olduğu maça Şenol Güneş’in öğrencileri damga vurdu. 2-0 kazandık, 2019’da çıktığımız 5. maçı da kazanırken Şenol Güneş’le muhteşem bir başlangıç yaptık.

‘2020’de olacağız’

Her açıklamasında, “2020’de olacağız” diyen başarılı hoca, dünyaca ünlü oyunculardan kurulu rakip karşısında oynattığı futbolla bir kez daha gönüllerde taht kurarken, oyuncu tercihleriyle de tam not aldı. Güneş, Ay-Yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Moldova maçına göre Fransa karşılaşmasında ilk 11’de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Moldova maçında ilk 11’de görev verdiği Deniz Türüç, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu’nun yerine Fransa karşısında Cengiz Ünder, İrfan Kahveci ve Kenan Karaman’a şans tanıdı. Mbappe, Giroud, Pogba gibi dünya futbolunun en üst kategorisindeki isimler millilerimiz karşısında yokları oynadı.