Geçen sezonun ikinci yarısında Sassuolo forması giyen Merih Demiral, sergilediği performans ile İtalyan devi Juventus’un yolunu tuttu. 18 milyon Euro karşılığında Siyah- Beyazlılar’a transfer olan 21 yaşındaki stoper, geçtiğimiz hafta da ilk idmanına çıktı. Milli futbolcu, Torino temsilcisi ile uyum sürecini çabuk atlattı. Takım arkadaşlarıyla da kısa süre içerisinde kaynaşan Merih sergilediği performans ile de teknik heyetin beğenisini kazandı.

Kendini sevdirdi

Genç futbolcu, takım içerisindeki davranışlarıyla da kendini sevdirdi. Merih, dün de dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen aynı zamanda takım arkadaşı olan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ile ilk kez aynı kare içerisinde görüntülendi. Bu fotoğrafın sosyal medyada yayılmasından sonra ise birçok kullanıcı, 21 yaşındaki futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. İtalyan medyası da milli futbolcuya tam not verdi.

Sarri’nin radarında

Milli futbolcunun Juventus’ta idmanlara çıkmaya başladığı süre henüz 1 hafta dolmadan şimdiden takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Merih, Siyah-Beyazlılar’da yer aldığı kısa süre içerisinde teknik direktör Maurizio Sarri’nin gözüne girmeyi başardı.

Performansa göre zam alacak

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport, önceki gün Merih Demiral’in alacağı parayı açıkladı. 21 yaşındaki savunmacının senelik 1.3 milyon Euro (8.3 milyon TL) kazanacağı öğrenildi. Ayrıca milli futbolcunun bu sezon göstereceği performansa göre gelecek sezon maaşının iki katı zam alabileceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Rakibi yolda

Kadrosunu gençleştirme konusunda bir proje içerisinde olan Juventus, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürürken uzun süredir peşinde olduğu Matthjis De Ligt’ı kadrosuna katmak üzere. Hollanda ekibi Ajax ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayan 19 yaşındaki stoper, önümüzdeki günlerde Siyah-Beyazlılar ile sözleşme imzalayacak. Böylece Leanardo Bonucci, Georgio Chielli’nin ardından milli futbolcumuz Merih Demiral’e forma savaşı konusunda bir rakip daha çıkacak.