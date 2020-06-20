Bu gurur Galatasaray’ın

France Football, kupalar, oyuncu ödülleri, televizyonda izlenme oranları,sosyal medya hesaplarının büyüklüğü, stadyum doluluk oranları,gelirleri,harcamaları,market değerleri ve tarihi gibi verileri baz alarak, dünyanın en iyi 30 kulübünü sıraladı. Buna göre Türkiye’den listeye giren tek kulüp olan Galatasaray, 18 puanla 27.sırada yer aldı.

Zirvede 184 puanla Real Madrid bulunuyor. 177 puanlı Barcelona ikinci sırada, Manchester United (154), Bayern Münih(135), Liverpool (120), Juventus (107), PSG (94), Chelsea (91), Manchester City (89) ve Arsenal (88) ilk 10’a girmeyi başardı.