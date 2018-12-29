Bu grafiğe göre Bitcoin’in hedefi 300,000 doların ötesinde

Sosyal medyada tanınan bir kripto para analisti olan Filb Filb, yakın zaman önce çarpıcı bir Bitcoin analizi paylaştı. Analiz, Bitcoin‘deki yarılanmalara dayanıyor.

Filb, ayrıca BTC’nin gelecek yıl boyunca 2,500 dolar ile 3,100 dolar arasında bir yerde olacağını öne sürüyor.

Öte yandan yaklaşık 500 gün kalan blok ödülü yarılanması gerçekleştiğinde kripto para, 10,000 doların ötesine geçebilir. Grafiğe göre varlığın tarihsel hareketi bir gösterge olarak alınırsa yarılanma, kripto para piyaasının arz ve talebini etkilediği zaman BTC, 332,733 dolara kadar çıkabilir. Analistin bunun için verdiği zaman dilimi ise 2022 – 2023 yılları arası.

Lider kripto paranın 6 haneli değerlere ulaşacağını iddia eden birçok kripto para uzmanı ve analist var. Bunlardan biri Bobby Lee. Lee, Aralık ayı başlarında paylaştığı öngörüsünde Bitcoin’in önce 2,500 dolara ineceğini, daha sonra 2021 yılının sonuna kadar ise 333,000 dolara ulaşacağını iddia etti.

Ünlü milyarder Tim Draper da Bitcoin’in geleceğine güçlü bir şekilde inanan isimlerden. Draper, en büyük kripto paranın 2022 yılına kadar 250,000 dolar değerine ulaşacağını öne sürüyor.

Facebook’un eski yöneticilerinden olan, NBA takınmlarından Goldan State Warriors’ın sahibi ünlü girişimci Chamath Palihapitiya ise “Bitcoin 2020 veya 2021’e kadar 100,000 dolara çıkacak, 2037’ye kadar ise 1 milyon dolar olacak” demişti.

Girişimci, melek yatırımcısı ve fon yöneticisi James Altucher ise “2020 yılına kadar 1 milyon dolar” iddiasında bulundu.