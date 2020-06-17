Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında takımı yalnız bırakmadı. Koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında tek başına oturan Ali Koç, sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşünce büyük bir üzüntü yaşadı.

Beraberlik golü Ali Koç'u sevindirse de Fenerbahçe kupaya veda edince, stattan hüzünlü bir şekilde ayrıldı. Başkan Koç'un devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp, talimat vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.

EMRE ATILDI

Emre Belözoğlu dün sinirlerine hakim olamayınca kırmızı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın 24. dakikasında Serdar Aziz, Sörloth ile çıktığı hava topu sonrası sakatlık geçirdi. Kulübede olan Emre Belözoğlu, Sörloth'la tartışırken iki futbolcu da birbirlerine elleriyle sus işareti yaptı. Hakem Cüneyt Çakır, bunun üzerine Emre'yi sarı kartla cezalandırdı.

Tepkisini sürdüren tecrübeli oyuncu, ikinci sarıdan kırmızı kartla soyunma odasının yolunu tuttu. Pozisyonda Sörloth da sarı kart gördü. Emre Belözoğlu'nun devre arasında soyunma odasına giden Cüneyt Çakır'a da tepki gösterdiği öğrenildi. Emre bu sezon 7 kez sarı kartla cezalandırılırken, bunların 4'ünü yedek kulübesinde 3'ünü ise sahada gördü. (Sabah)



