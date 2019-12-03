Bu Galatasaray umut veriyor!

Süper Lig’de haftayı deplasmanda Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Galatasaray, her ne kadar zirveden uzaklaşsa da artık daha keyifli. Özellikle ikinci yarıda yenen gole verilen reaksiyon ve mücadele, teknik patron Fatih Terim’i bir hayli memnun etmiş durumda. Tecrübeli hoca bu düşüncesini takımına iletirken, oyuncuların da benzer düşüncelere sahip olduğu ve ortaya konan futboldan memnuniyet duyduğu öğrenildi. Terim’in en önemli planı, Ocak ayına kadar minimum hasarla yola devam etmek. Son 4 maçta en az 10 puan alıp ara transfere girmek isteyen Terim, devrede yapılacak takviyelerle çok daha tempolu, çok daha agresif bir ekip oluşturmanın hesapları içinde.

4 maçın 3’ü içeride

Üstelik Galatasaray’ın ilk yarının son 4 haftasında oynayacağı 3 maç, Türk Telekom Stadı’nda... Sırasıyla Alanyaspor ve Ankaragücü’nü konuk edecek olan Sarı- Kırmızılı ekip, ardından Göztepe deplasmanına çıkacak ve 17. haftada İstanbul’daki Antalyaspor karşılaşmasıyla ilk devre sona erecek. Avrupa’ya büyük ihtimalle veda edecek olan Cim Bom, yoluna ligdeki zirve yarışı ve Türkiye Kupası’yla devam etmeyi hedefliyor.

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