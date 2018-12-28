Cim Bom’da flaş gelişme... İç ve dış transferde yoğun mesai harcayan Sarı- Kırmızılılar, hiç hesapta olmayan yeni bir hamle daha yapmak zorunda kaldı. Ligin ilk yarısının son haftasındaki Sivasspor maçı öncesi midesinden rahatsızlandığı belirlenen Serdar, son anda kadrodan çıkarılmıştı. Ancak tecrübeli savunmacının, ertesi gün Maldivler tatilinden bir fotoğrafını eşi Tuğçe Aziz’in paylaşmasıyla ortalık karıştı.

İlk tepki taraftarlardan

Serdar’a ilk tepkiyi, sosyal medyadan onu takip eden taraftarlar gösterdi. Öyle ki, milli stoper bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve maç sabahı gıda zehirlenmesi yaşadığını, tatili ise daha önceden ailesiyle birlikte programladığını, ikinci yarı tekrar şampiyonluk için mücadele edeceğini yazdı.

Terim: Maça çıkmıyor ama...

Ancak bu açıklamadan tatmin olmayan biri vardı, o da teknik patron Fatih Terim’di. Sakatlıklar konusunda hassaslığıyla bilinen tecrübeli hocanın, “Maça çıkmıyor, ertesi gün Maldivler’den fotoğraf paylaşıyor” diyerek, ekibine tepkisini dile getirdiği öğrenildi. Bu tepki Serdar’a iletilince de, deneyimli futbolcunun, “Ben yüzümün mahvolması pahasına ameliyat olmadan geçen sene oynadım. Bana inanmıyorlar mı?” dediği bildirildi. Tuğçe Aziz: Maalesef bitti Daha önce de sakatlık konusunda Fatih hocayla ters düştüğü belirlenen Serdar’ın, bu gelişmelerin ardından satış listesine konuldu. 28 yaşındaki savunmacının menacerine haber gönderen Galatasaray Yönetimi, oyuncuya kulüp bulunmasını istedi. Hatta eşi Tuğçe Aziz’in, sosyal medya hikayesinde, “Maalesef bitti” diye bir paylaşım yaptığı ve 5 dakika sonra kaldırmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Eğer geri adım atılmazsa...

Eğer taraflardan biri geri adım atmazsa, Ocak ayında Galatasaray ile Serdar’ın yollarının ayrılacağı tahmin ediliyor. Serdar Aziz, 2016 yazında Bursaspor’dan 4.5 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. 17 kez A milli takım forması da giyen deneyimli stoper, Galatasaray’dan yıllık 2 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.

Yener İnce ne dedi?

Kulüp doktoru Yener İnce, Serdar Aziz’le sağlık ekibinin herhangi bir tartışma yaşamadığını belirterek, “Serdar Aziz ile aramızda geçtiği iddia edilen diyalogların hiçbiri yaşanmamıştır. Oyuncumuz Serdar’ın etraflı muayenesi ve tedavisi yapılmış, gün boyu takip edilmiş kendini yeterince iyi hissetmemesi üzerine maç kadrosundan çıkmıştır” açıklamasını yaptı.

Metin Karabaş - Safa Can Konuksever