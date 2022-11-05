Bu da oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez mail yoluyla atıştı!
Fenerbahçe, dün Galatasaray'a, “Başakşehir maçında verilmeyen penaltımızı yayınlayacak mısınız?” diye mail attı. Galatasaray ise, “Tek pozisyonu değil, 10 haftayı gönderin” dedi. Türk futbol tarihinde daha önce böyle bir olaya rastlanmadı.
Türk futbol tarihinde bir ilke daha imza atıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bazı dönemde yaşanan sözlü atışmalara bir yenisi eklendi ancak bu kez atışmanın yolu oldukça dikkat çekti. Sarı kırmızılı takımda Sportif A.Ş. Başkanvekili görevini üstlenen ve tüm transferlerde önemli bir katkısı olan Erden Timur, geçtiğimiz haftalarda hakem hatalarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemiş ve "Türk futbolu için adalet" sloganıyla düzenlediği basın toplantısında kulüp televizyonu olan GS TV'de kulüp gözetmeksizin bundan böyle yapılan hataları yayınlayacaklarını açıklamıştı.
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FENERBAHÇE TEPKİ GÖSTERDİ
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Televizyonu'nda Süper Lig'de bu zamana kadar yapılan hatalar yayınlanmaya başladı. Ancak Fenerbahçe'nin bir maçında yaşanan pozisyona yer vermedi. Bunun üzerine sarı lacivertli kulüp, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek rakibine bu kez mail yoluyla tepkisini gösterdi.
FENERBAHÇE MAİL YOLLADI
Fenerbahçe, GS TV'de yayınlanan 1-0 kazandığı Başakşehir maçında Ömer Ali Şahiner’in ceza sahasında eline çarpan top ve penaltı beklenen pozisyonun görüntüsünü sarı kırmızılı kulübe gönderip yayınlanmasını istemişti. GS TV görüntüyü yayınlamayınca Fenerbahçe dün gece sarı kırmızılılara mail atarak, “GS TV’de Başakşehir maçındaki penaltı pozisyonunu yayınlayacak mısınız?” diye sordu.
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GALATASARAY'IN YANITI
Galatasaray ise Fenerbahçe'ye aynı yöntemle yanıt verip, “Türk futbolu adına yaptığımız adalet çağrısına gösterdiğiniz hassasiyet, projeye katkılarınız için teşekkür ederiz. Ancak objektif ve adaletli olmak adına tek pozisyonu değil, 10 hafta boyunca lehinize ve aleyhinize olan tüm tartışmalı pozisyonları göndermenizi rica ederiz” dedi. (Hürriyet)