Bu da mı gol değil!

Dünya futbol tarihini değiştiren en önemli gelişmelerinden biri ise VAR uygulamasının yeşil sahalara girişi oldu. Video Yardımcı Hakem sistemi bugüne kadar birçok yanlış kararın doğruya çevrilmesi konusunda büyük rol oynadı. Ancak önceki gün İtalya Serie A’da Napoli ile Sassuolo arasında oynanan 36. hafta karşılaşması uzun bir süre hafızalardan silinmeyecek şekilde yer edinmeyi başardı.

Mert 2. yarıda oyundan çıktı

Mücadeleyi 2-0 kazanan Napoli, Milan’ın takıldığı hafta Avrupa Ligi’ne gitme yolunda önemli bir şans yakaladı. Ancak geceye damgasını vuran olay ise Yeşil-Siyahlı ekipten geldi. Sassuolo’lu futbolcular, tam 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Ancak bu gollerin tamamı VAR kararı sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Öte yandan Sassuolo’da görev yapan milli futbolcumuz Mert Müldür ikinci yarının başında oyundan alındı

1.GOL / Dakika 26: Sassuolo 1-0 geride, Djuricic sahneye çıkıyor ancak VAR kararı sonrasında gol iptal ediliyor.

2.GOL / Dakika 37: Sahnede yine Djuricic. Kaleciden seken topa vuran Sırp futbolcu, bu kez seviniyor. Ancak pozisyon öncesinde ofsayt tespit ediliyor.

3.GOL / Dakika 49: Yeşil-Siyahlılar, ders niteliğinde bir şekilde atak geliştiriyor. Pası alan Caputo, rakip fileleri havalandırsa da santimlerle ofsayta yakalanıyor

4.GOL / Dakika 61: Sassuolo, her şeye rağmen pes etmiyor. Ancak Berardi de ilk 3 golde olduğu gibi aynı sebepten dolayı VAR’a takılıyor. Yeşil-Siyahlılar, bu dakikadan sonra sahada yokları oynuyor

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