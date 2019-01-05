Bu ayakla Real’e patladı

Arsenal’da forma giydiği dönemde sağ bileğindeki sakatlıktan dolayı ayağını kaybetme tehlikesi yaşayan, tendonundaki 8 cm.’lik bir kısmı kaybeden ve o bölgeye kolundan doku nakli yapılan Santi Cazorla, 668 gün futboldan uzak kalmıştı.

05 Ocak 2019, Cumartesi 09:35
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Bu ayakla Real’e patladı

Arsenal’da forma giydiği dönemde sağ bileğindeki sakatlıktan dolayı ayağını kaybetme tehlikesi yaşayan, tendonundaki 8 cm.’lik bir kısmı kaybeden ve o bölgeye kolundan doku nakli yapılan Santi Cazorla, 668 gün futboldan uzak kalmıştı.

Bu sezon başında eski kulübü İspanyol Villarreal’e dönen 34 yaşındaki Cazorla, önceki gün La Liga’da takımının Real Madrid’le 2-2 berabere kaldığı maçta iki gole imzasını attı. Maçın ardından Cazorla, “Oynadıkça daha az acı hissediyorum. Daha iyi olmak adına çalışmaya devam ediyorum” dedi.

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