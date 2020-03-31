Bu akşam TV'de hangi diziler filmler yayınlanacak? (31 Mart) Kanal D, ATV, Show TV, FOX TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı
Son dakika 31 Mart Salı televizyon haberleri... TV'de yayımlanan dizi, film ve programlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Corona virüs salgını sebebiyle 'Evde kal' çağrısına uyan ve dizim film gündemini merak eden vatandaşlar bütün kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. Peki 31 Mart Salı bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, FOX TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı ve detaylar haberimizde.
Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Coronavirüs salgını nedeni ile evde kalan vatandaşlar, bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programın yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle diziseverler, heyecanla yeni bölümünü beklediği dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmacağını araştırıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte 31 Mart Salı Kanal D, ATV, Show TV, FOX TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı listesi.
Show TV 31 Mart Salı yayın akışı
18.45 - Show Ana Haber
20.00 - Güldür Güldür Show
00.15 - Kıyamete Bir Kala
02.00 - Kıyamete Bir Kala
03.00 - Ramo
05.45 - Kuaförüm Sensin
ATV 31 Mart Salı yayın akışı
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23.45 - Gel Dese Aşk
02.55 - Esra Erol'da
05.40 - Seviyor Sevmiyor
Kanal D 31 Mart Salı yayın akışı
18.45 - Buket Aydın'la Kanal D Haber
20.00 - Hekimoğlu
23.30 - Efsane
01.45 - Efsane
04.00 - Gelinim Mutfakta
Star TV 31 Mart Salı yayın akışı
18.45 - Star Haber
20.00 - Bir Baba Hindu
22.30 - Jet Sosyete
00.30 - Güzel Köylü
02.50 - Kiralık Aşk
05.00 - Kiralık Aşk
FOX TV 31 Mart Salı yayın akışı
18.45 - Fatih Portakal ile Ana Haber
20.30 - Baraj
23.30 - İlk Buluşma
00.45 - Zümrüdüanka
02.45 - Temizlik Benim İşim
04.15 - Zuhal Topal'la Sofrada
TV 8 31 Mart Salı yayın akışı
20.00 - Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00.15 - Survivor Ekstra / Canlı
01.30 - Doya Doya Moda
03.15 - Seda Sayan ile Yemekteyiz
05.15 - Survivor Panorama