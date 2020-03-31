Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Coronavirüs salgını nedeni ile evde kalan vatandaşlar, bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programın yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle diziseverler, heyecanla yeni bölümünü beklediği dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmacağını araştırıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte 31 Mart Salı Kanal D, ATV, Show TV, FOX TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı listesi.

Show TV 31 Mart Salı yayın akışı

18.45 - Show Ana Haber

20.00 - Güldür Güldür Show

00.15 - Kıyamete Bir Kala

02.00 - Kıyamete Bir Kala

03.00 - Ramo

05.45 - Kuaförüm Sensin

ATV 31 Mart Salı yayın akışı

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23.45 - Gel Dese Aşk

02.55 - Esra Erol'da

05.40 - Seviyor Sevmiyor

Kanal D 31 Mart Salı yayın akışı

18.45 - Buket Aydın'la Kanal D Haber

20.00 - Hekimoğlu

23.30 - Efsane

01.45 - Efsane

04.00 - Gelinim Mutfakta

Star TV 31 Mart Salı yayın akışı

18.45 - Star Haber

20.00 - Bir Baba Hindu

22.30 - Jet Sosyete

00.30 - Güzel Köylü

02.50 - Kiralık Aşk

05.00 - Kiralık Aşk

FOX TV 31 Mart Salı yayın akışı

18.45 - Fatih Portakal ile Ana Haber

20.30 - Baraj

23.30 - İlk Buluşma

00.45 - Zümrüdüanka

02.45 - Temizlik Benim İşim

04.15 - Zuhal Topal'la Sofrada

TV 8 31 Mart Salı yayın akışı

20.00 - Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00.15 - Survivor Ekstra / Canlı

01.30 - Doya Doya Moda

03.15 - Seda Sayan ile Yemekteyiz

05.15 - Survivor Panorama