BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, antrenmanlara başladı.

12 Mayıs 2020, Salı 19:31 Son Güncelleme:
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BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evlerinde sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanıp, ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızda teknik heyetimizin de yer aldığı ikinci gruba yapılan koronavirüs testi sonucunda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından kaplanlarımız ilk antrenmanını gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

AA

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