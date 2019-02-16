BŞB Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

16 Şubat 2019, Cumartesi 17:30
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BŞB Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Kazım Karabekir Stadı’nda teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı futbolcular, sıfırın altında 2 derecede yaklaşık bir saat süren antrenmanı 5’e 2 pas çalışmasıyla tamamlayarak kampa girdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın sahasında saat 13.30’da Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak.

Öte yandan, mücadele öncesi kulübün resmi Twitter hesabından "Hazır mısın Erzurum?" başlığıyla bir video yayınlayan Erzurum temsilcisi, taraftarlarını bu maça davet etti.

AA

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