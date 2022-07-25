Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı skorer basketbolcu Bryce Brown’u kadrosuna kattı. Bryce Brown son olarak NBA G-League takımlarından Long Island Nets’te forma giymişti.

Bryce Brown kimdir?

24 Temmuz 1997 ABD doğumlu olan Bryce Brown, 190 cm boyunda ve kısa forvet olarak görev almaktadır. Auburn Üniversitesi mezunu olan oyuncu Auburn forması ile NCAA’de 2015-2016 sezonunda 30 karşılaşmada; 10.1 sayı, 1.8 ribaund, 2016-2017 sezonunda 27 karşılaşmada; 7.6 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist, 2017-2018 sezonunda 33 karşılaşmada; 15.9 sayı, 2.1 ribaund ve 1.9 asist istatistikleriyle oynadı. 2019-2020 sezonunda G-League takımı Maine Red Claws formasını 34 karşılaşmada giyen Bryce Brown; 16.1 sayı, 3.7 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarını yakaladı. 2020-2021 sezonu başında NBA ekibi New York Knicks ile sözleşme imzalayan Bryce Brown, sezonunda devamında G-League ekibi Westchester Knicks ile tamamladı. Burada 9 karşılaşmada görev alan basketbolcu; 5.4 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı. 2021-2022 sezonunda Brooklyn Nets ile anlaşan Bryce Brown ardından G-League ekibi Long Island Nets forması giydi ve burada çıktığı 46 maçta; 13.7 sayı, 3.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı. Bryce Brown 2022-2023 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı.