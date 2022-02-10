Bryant Dunston: Takım olarak oynamaya devam etmeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Anadolu Efes'in tecrübeli isimlerinden Bryant Dunston, açıklamalarda bulundu.

Son dönemde olduğu gibi takım olarak oynamaya devam etmeleri gerektiğini belirten Dunston, "Zor bir maç olacak. Saha avantajı rakibimizde olacak. Biz de, Olympiacos da play-off’lara yükselmek için savaşıyoruz. Son dönemde olduğu gibi takım olarak oynamaya devam etmeliyiz. Bazı küçük detayları sahaya yansıttığımız takdirde sahadan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.