Bryant Dunston: Takım olarak oynamaya devam etmeliyiz
Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında deplasmanda Olympiacos ile karşı karşıya gelecek Anadolu Efes'in tecrübeli isimlerinden Bryant Dunston, son dönemdeki gibi takım olarak oynamaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.
Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Anadolu Efes'in tecrübeli isimlerinden Bryant Dunston, açıklamalarda bulundu.
Son dönemde olduğu gibi takım olarak oynamaya devam etmeleri gerektiğini belirten Dunston, "Zor bir maç olacak. Saha avantajı rakibimizde olacak. Biz de, Olympiacos da play-off’lara yükselmek için savaşıyoruz. Son dönemde olduğu gibi takım olarak oynamaya devam etmeliyiz. Bazı küçük detayları sahaya yansıttığımız takdirde sahadan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.