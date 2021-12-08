Bryant Dunston: Rakibimizi alıştığı düzenden çıkarmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in tecrübeli ismi Bryant Dunston, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

En iyi performanslarını sergileyerek rakiplerini alışık oldukları düzenden çıkarmaları gerektiğini belirten Dunston, "Bayern Münih’e karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Geçtiğimiz hafta evimizde aldığımız yenilgiyi şimdi deplasmanda kazanarak telafi etmeliyiz. Bunun için de oyunu defansif olarak kontrol etmeliyiz ve hücumda topu paylaşarak, en iyi performansımızla rakibimizi alıştığı düzenden çıkarmalıyız. Bunları yapabilirsek, doğru yönde önemli bir adım atmak için büyük bir şansımız olacak" dedi.



