Bryant Dunston: Kanıtlamamız gereken şeyler var

Anadolu Efes medya buluşmalarının üçüncüsünde lacivert-beyazlı oyunculardan Tibor Pleiss, Bryant Dunston ve Chris Singleton yer aldı. Dijital ortamda gerçekleşen toplantıda oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her zaman başarıya aç bir yapısının olduğunu söyleyen Tibor Pleiss, "Her zaman o seviyelerde kendimi tutmaya çalışıyorum. Asla sırtımı arkaya yaslayarak dinlenmeyen yapım var. Başarının en önemli başarıya olan açlığım olarak vurgulayabilirim. Neredeyse hiç durup dinlenmem yaptığım çalışmalarda. Sürekli mücadele etmek durumundasınız. Antrenmanlarda 1-1.5 saat çalıştığımı görüyorum. Bu da bu seviyelerde kalmamı sağlayan etken oluyor" diye konuştu.

Tibor Pleiss: Ergin hocanın Efes’te kafaca çok rahat koçluk yaptığını vurgulamak isterim

Başantrenör Ergin Ataman’ın Galatasaray ile Anadolu Efes’te değişen özelliklerinin olup, olmadığının sorulması üzerine Pleiss, "Benzer olduğunu söyleyebilirim. Ama şöyle bir temel fark var. Anadolu Efes’te çok daha rahat olduğunu söyleyebilirim. En başlıca nedenlerinden biri Galatasaray’da oynarken oyun kurucu pozisyonundaki sıkıntıydı. Bu sıkıntılardan dolayı hoca gerilebiliyordu. Efes’te bu pozisyonda çok seçenek var. Hocaya hem yardımcı oluyor, hem de takımımızın galip gelmesini sağlıyorlar. Biri kötü olsa diğeri iyi gününde oluyor. Dolayısıyla galibiyeti getiriyor. Ergin hocanın Efes’te kafaca çok rahat koçluk yaptığını vurgulamak isterim. 2 yıldır birlikteyiz. Tam bir aile olduğumuzu söyleyebilirim. Aile ortamı da takımların rollerini çok iyi bilmesi ve Ergin hocanın takımı çok daha iyi koordine edebilmesini sağlıyor" diye cevap verdi.

"Kısa bir zaman içerisinde hazır olacağımızı düşünüyorum"

Zorlu bir dönemden geçildiğini ifade eden Alman basketbolcu, "5 aydır takım olarak bir araya gelemedik. Geçen sezon öncesi genellikle 14-15 hazırlık maçı yaptığımız dönem varken, bu sezon hazırlık maçı sayısı daha az sayıda kalacak. Antalya’da oynadığımız hazırlık turnuvası var. TÜBAD turnuvası var. Bu herkesin yönetmesi gereken zorlu bir dönem. Günün sonunda sezona hazır olacağız. Takımızda eksik olan oyuncularımız var. Zaman içerisinde geçen seneki kimyayı yakalayarak geçen seneki formumuza geleceğimizi düşünüyoruz. Önemli pozisyonlarda önemli oyuncularımız var. Kısa bir zaman içerisinde hazır olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Usain Bolt’un 100 metre koşusunda son 20 metreyi koşamamasına benzetiyorum"

Geçen sezonun tamamlanmasından dolayı kendini kötü hissettiğini söyleyen 30 yaşındaki basketbolcu, "Yapı olarak da başladığı işi bitirmeyi seven biriyim. Sezonun tamamlanmamış olması yarım kalmış bir iş duygusu verdiği için benim çok canımı sıktı. Takım olarak çok çalışmıştık. Ben bunu şuna benzetiyorum. Usain Bolt’un 100 metre koşusunda tam 80 metre koştuktan sonra yarışın durdurulmasına benzetiyorum. O kalan 20 metreyi koşamamasına benzetiyorum. Tamamlanmamış bir sezon. Hiç hoş değil. Çok can sıkıcıydı. Bir taraftan da bu durumu da anlamak gerekiyor. Aileniz var, takım arkadaşlarınız var. Takım arkadaşlarınız da ikinci aileniz. Günün sonunda basketbolun çok ötesinde bir mesele. Sağlık her şeyin başı. Çok can sıkıcı bir durumdu. Çok kötü hissettik. Akılcı ve serin kanlı davranmak gerekiyor. Başkalarının hayatını tehlikeye atmamak gerekir" açıklamasında bulundu.

Bryant Dunston: Ergin Ataman takıma geldiğinde doğru oyuncuları bir araya getirdi

Başantrenör Ergin Ataman’ın takıma geldikten sonra doğru oyuncuları bir araya getirdiğini belirten Bryant Dunston, "Bu oyuncular grubuna uyan doğru bir sistemde bizi oynatmaya başladı. Açıkçası tüm bunların ötesinde oluşan takım kimyası işin artısı oldu. Kaymaklı ekmek kadayıfı oldu. Saha içi ve dışındaki takım kimyası bizim için artı avantaj getirdi. Koçluk ve yönetim açısından da çok iyi başarı sergilendi. Yönetim de başarılı olduğunu görünce bu takımı koruyabildiğimiz kadar koruyalım şeklinde karar alarak başarıyı sürdürülebilir başarıya döndürmeye karar verdi. Bu noktada bence önemli iş çıkardı. Tüm bunlar da başarıyı getirdi" diye konuştu.

Takımda uzun süre kalabilme şansı tanındığı için minnet duyduğunu söyleyen ABD’li basketbolcu, "Tarihsel açıdan çok büyük bir önem arz ediyor bu sezon oynayacağım maç sayısı. Takımıma odaklanmış durumundayım. Maç maç düşünüyorum. Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluklarında vereceğim katkıya odaklanmış durumundayım. Takımın parçası olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

"Kanıtlamamız gereken şeyler var"

Geçtiğimiz sezonun sonlandırılmasıyla ilgili görüşlerini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Her iki ligin zirvesindeyken ligler sonlandırıldı. Günün sonunda bizim elimizde olan bir şey değildi. Bizim kanıtlamamız gereken şeyler var. Elimizde olan nedenlerden dolayı değildi ama çok önemli bir fırsattı bizim için. Elimizden kayıp giden olası şampiyonluklar oldu. Bence hikayeye kaldığımız yerden devam etmek gerekiyor. Bazı şeyleri kanıtlamamız gerekecek" açıklamasında bulundu.

Chris Singleton: Barcelona’da o dönem kazanmaya dair kulübün herhangi bir isteğinin olmadığı gördüm

Chris Singleton ise yeni sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son iki kontratımda görüşmeleri ben yaptım. Efes’e geldiğimde benim aklımda olan şey kazanmaktı. Daha önce Barcelona’da oynuyordum. Barcelona’da o dönem kazanmaya dair kulübün herhangi bir isteğinin olmadığı gördüm. Beni isteyip, istemedikleri bile bilmiyordum. Efes’te o iştah olunca, benim kazanma isteğimle birleşince doğru yerde buluştuğumuzu düşünüyorum. Ben ve eşim burada olmayı çok seviyoruz. Önümüzdeki günlerin neler getireceğini heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorum. 2+1 opsiyonlu sözleşme yaptım. En az 2 yıl daha Anadolu Efes’teyim" dedi.

İHA