Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zorlu maç öncesinde Anadolu Efes'in tecrübeli isimlerinden Bryant Dunston, açıklamalarda bulundu.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini aktaran Dunston, "Diğer takımlarla oynadıkları maçları izledik. Savaşacaklarını, ne tür bir takım olduklarını biliyoruz. Günün sonunda iş istatistik kağıdında çok görülmeyecek yerlere gelecek. Ribauntlar, ortada kalan toplar... O kadar önemli görünmeyen fakat bir takım için büyük önem taşıyan küçük detaylar... İhtiyaç duyduğumuz, odaklanmamız gereken şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.



