Bryant Dunston: Bu maç bizim için çok önemli

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, Fransa deplasmanında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in tecrübeli isimlerinden Bryant Dunston, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk deplasman maçının önemine dikkat çeken Dunston, "AS Monaco güçlü bir takım ve bu maç bizim için çok önemli. Sezonun ilk deplasman maçına çıkıyoruz. Her iki takım birbirinden farklı olsa da geçen sezon orada oynadığımız maçı hatırlıyoruz. Savunmada sert bir oyun ortaya koyarsak ve hücumda topu paylaşırsak, takım olarak oyunumuzu geliştirmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.