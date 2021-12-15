Bruno Pinheiro kimdir?

1976 Porteki doğumlu olan Bruno Pinheiro, kariyerinin büyük bir bölümünü Portekiz, Katar ve Belçika'da çeşitli alt yaş gruplarında antrenör olarak geçirdikten sonra en ciddi serüvenine Haziran 2020'de başına geçtiği Portekiz 2. Ligi ekibi Estoril ile başladı.

Geçtiğimiz sezon Estoril'i 2. Lig'den en üst lig olan Primeira Liga'ya çıkaran Pinheiro, bu sezon da takımıyla beraber formunu sürdürdü. 14 haftası geride kalan ligde takımı ile 6 galibiyet ve 6 beraberlik alan Pinheiro'lu Estoril, topladığı 24 puanla 5. sırada ve Avrupa Kupaları potasında yer alıyor.