Bruno Peres: Yarışta olduğumuzu gösterdik

Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor 'da Brezilyalı oyuncu sağ bek Bruon Peres, iyi mücadele ettiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yarışta olduğumuzu gösterebildiğimizi düşünüyorum. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyabildik ama daha fazla fırsatlar üretebilirdik. İkinci yarının başlamasıyla kazandığımız fırsatları gole çevirerek farklı bir galibiyet elde ettik. Bizim adımıza 3 puan alabilmek çok önemliydi"