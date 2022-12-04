Bruno Peres: 'Fenerbahçe maçı çok önemli'

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını Antalya kampında devam ettiren Trabzonspor 'da Bruno Peres, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Sakatlık sürecinden Fenerbahçe ile oynayacakları maça kadar birçok konuya değinen tecrübeli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

''ERKEN DÖNMEK KOLAY OLMUYOR''

Ciddi bir sakatlıktan iyi bir şekilde döndüğünü belirten Peres, “Bu tip sakatlıklarda erken dönmek çok kolay olmuyor. Burada önemli olan kötü sakatlıktan sonra iyi bir şekilde yeniden sahalara dönmek ve ben de bunu başardığımı düşünüyorum. Kendimi tamamen bulmama ve eski günlere kavuşmama az bir süre kaldı” dedi.

''VİSCA İLE ARAMIZDA SIKI BİR BAĞ OLUŞTU''

Edin Visça ile iyi bir arkadaş olduklarını belirten futbolcu, “Edin Visca ile aramızda sıkı bir bağ oluştu. Beraber oynadığınızda ve birbirinizi iyi hissettiğiniz o anda ikiniz de daha iyi performans sergileyebiliyorsunuz. İkimiz de sakatlandık. Bu tür sakatlıklardan dönmek kolay değil. Umuyorum ki ligin ikinci yarısında hep birlikte geçen sezonki performansımızı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Yeniden şampiyon olmak istediklerini vurgulayan Peres, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Aslında geçen sene de bu sene de iyi bir iki takım var. Bu sene baktığınızda daha çok yarışmacı bir takım görebilirsiniz. Bu sene amacımız tekrar şampiyon olmak. Uzaktan da olsa takım arkadaşlarımın yanında olmaya çalışan birisiyim. Bu sezon belki de hak etmediğimiz galibiyetler aldık, onun için bu kamp çok iyi geldi. Saha içinde neleri doğru yapmamız gerektiğini daha iyi çalışıyoruz ve anlıyoruz.”

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''ALTI AYDIR SAHALARDAN UZAĞIM''

Hull City ile oynanan hazırlık maçında sahada olduğu için çok mutlu olduğunu aktaran tecrübeli oyuncu, “Altı aydır sahalardan uzağım. Bu süre belki söylemesi kolaydır ama futbolcunun sakatlığını atlatabilmesi çok kolay değil. Hissiyatınız var ama bunu bir de saha içinde test etmeniz gerekiyor. Dün de benim adıma iyi bir test oldu. Sakatlığa bağlı olarak bir ağrı hissetmedim, ufak bir yorgunluk hissettim bu da çok normal. Olabildiğince iyi olmaya çalışıyorum. En iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Herkes de iyi şekilde işini yapmaya çalışıyor. Hocamız kimi isterse o da sahaya çıktığında taraftarımız ve takımımız için en iyi şekilde oynamaya çalışıyor” cümlelerine yer verdi.

''FENERBAHÇE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ''

Spor Toto Süper Lig ’in 15. Haftasında Fenerbahçe ile oynayacaklarını hatırlatan Peres, “Fenerbahçe maçı çok önemli bir maç. Bu tarz maçları oynamak çok kolay değil, taraftarın önünde oynuyorsunuz ve olumlu bir sonuç almanız gerekiyor. Saha içerisinde olmayı çok isterdim, biraz da canım yanacak çünkü arkadaşlarımla beraber o sahada olmayı isterdim fakat dışarıdan desteğimi vereceğim. Takımımız şuanda tamamen Fenerbahçe maçına hazır durumda. Aradaki puan farkını kapatıp geçen seneki başarıyı tekrar yakalamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI FAVORİSİ

Son olarak Dünya Kupası’nda favori takımlardan bir tanesinin her zaman Brezilya olduğunu belirterek yorum yapan futbolcu şu ifadelere yer verdi: “Brezilya her zaman favori takımlardan bir tanesidir. Dani Alves çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Yetenekli ve harika bir insan. 39 yaşındaki bir insan genç bir çocukmuş gibi orada oynayabiliyorsa, buna çok büyük saygı duyulması gerekiyor.”